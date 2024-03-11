Vatandaşta iktidarın istediği sabrın artık kalmadığını dile getiren CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “İçinde yaşadığımız ekonomik krizin faturası yoksulun, çalışanın sırtına yıkıldı. Vatandaşımız her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Ramazan ayının simgeleri olan hurmayı, Ramazan pidesini alabilmek bir yana evine meyve sebze götüremez hale geldi” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin vatandaşlar için hayat pahalılığına, yoksulluğa dur demek için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Çöphüseyinoğlu, “İnşallah göreve geldiğimizde belediye kaynaklarını halk için kullanacağız, sorunlarını birlikte çözeceğiz.

Mübarek Ramazan ayının barış ve kardeşliğe vesile olmasını diler, Çorumlu tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını sağlık, huzur ve güven içerisinde geçirmesini temenni ederim” ifadelerine yer verdi.

Editör: SELDA FINDIK