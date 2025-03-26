Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle şehre manevi bir atmosfer yaşatan Çorum Belediyesi, Geleneksel “Ramazan Akşamları” etkinliklerinin sonuncusunu büyük bir coşku ve yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Hemşehrimiz Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli ve sanatçı Mehmet Kemiksiz sahne aldığı geceye, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel de katıldı.

Konserde, birbirinden güzel ilahi ve kasideler seslendiren Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Mehmet Kemiksiz, gösterdikleri performansla büyük beğeni topladı.

Gecenin sonunda bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Kadir Gecesi arefesinde okudukları ilahiler ve kasidelerle ruhumuzu mest eden değerli üstatlara teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin Kadir Gecesini tebrik ediyorum. Rabbim oruçlarımızı, ibadetlerimizi ve tövbelerimizi kabul buyursun. Bizleri sağlık, sıhhat içerisinde nice bayramlara eriştirsin” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel, sanatçılara hediye takdim etti. Hediye takdiminin ardından söz alan sanatçı Mehmet Kemiksiz, “Bugüne kadar yapmış olduğumuz albümlerden oluşan bir demet hazırladım, bugünün hatırası olarak sizlere takdim etmek istiyorum.” diyerek albümlerini Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel’e hediye etti.

Editör: HABER MERKEZİ