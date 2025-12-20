Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 18.hafta maçında, Pazar günü Sakaryaspor’u konuk edecek. Çorum temsilcisinde tek hedef; galibiyet.

Geçtiğimiz haftayı deplasmanda aldığı 1-1’lik Sivasspor beraberliği ile kapatan Arca Çorum FK, ilk yarının son iç saha maçında Sakaryaspor’u konuk edecek. Kırmızı-siyahlı takım hafta başından beri hazırlıklarını galibiyet parolasıyla yaparken, bahis cezalısı olan Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Üzeyir Ergün, Kadir Seven, Arda Hilmi Şengül ve Eren Karadağ’ın yanı sıra sakatlığı süren Oğuz Gürbulak yine forma giyemeyecekler.

Sakaryaspor’u yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlü şekilde sürdürmek isteyen Çorum temsilcisinin bu maçta da en büyük kozu yine taraftarları olacak. Çorumlu sporseverlerin kritik maça ilgi göstermeleri ve tribünlerin büyük bölümünün dolması bekleniyor.

Sakaryaspor cephesinde ise işler pek yolunda gitmiyor. Yönetim boşluğunun yaşandığı ve birçok oyuncunun ödeme alamadıkları gerekçesiyle kulübe ihtar çekmesinin yanı sıra sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu konuk takımın dezavantajları olarak ön plana çıkıyor.

Haftayı sahasında aldığı 3-0’lık Hatayspor galibiyetiyle kapatarak kötü gidişe “dur” diyen yeşil-siyahlı takımda hedef Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılmak.

Sakaryaspor’da bahis cezalıları Abdurrahman Bayram, Ömer Beriş, Yunus Emre Tekoğlu, Arda Türken, Erdem Dağlı ve Oğuz Kilitçi’nin yanı sıra kırmızı kart cezalısı Caner Erkin, Demokratik Kongo Milli Takımı’na çağrılan Gael Kakuta ve sakatlığı bulunan Göktuğ Baytekin takımdaki yerlerini alamayacaklar. Yine sakatlığı bulunan Mete Kaan Demir’in de oynaması beklenmiyor.

29 puanla 5.sırada yer alan Arca Çorum FK ile 12.sıradaki 22 puanlı Sakaryaspor arasında 21 Aralık Pazar günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak kritik maç saat 16.00’da başlayacak.