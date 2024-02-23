Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 100.Yıl Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Amasya'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda kulübün ve sporcunun ter döktüğü müsabakalara kızlarda Spor İhtisas Kulübü, erkeklerde ise Çorum Gençlikspor kulübü damga vurdu. Yağmur Yeşil, Aybüke Banu Şimşek ve Asude Banu Şimşek oyuncu grubu ile genç kızlar kategorisinde tüm rakiplerini mağlup eden Çorum Spor İhtisas Kulübü Türkiye şampiyonu olurken, genç erkeklerde ise Çorum Gençlikspor Kulübü ise Türkiye dördüncüsü oldu.

Şampiyonanın ikinci ve son gününde yine Spor İhtisas ve Çorum Gençlikspor kulübü kupaları topladı. Mesut Kuşgöz, Sedef Kuşgöz, Muammer Kaya ve Derya Bilgili önderliğinde ilk olarak mix çiftler kategorisinde mücadele eden Spor İhtisas Kulübü Yiğit Furkan Şimşek ve Aybüke Banu Şimşek ikilisi ile Türkiye şampiyonu oldu. Asude Tuba Şimşek ve Aybüke Banu Şimşek kardeşler çift kızlar kategorisinde de Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attılar. Çift erkekler kategorisinde ise Çorum Gençlikspor Kulübü'nden Umut Baha Dursun ile Halil İbrahim Zer Türkiye ikincisi olurken, çift kızlarda mücadele eden Spor İhtisas Kulübü sporcusu Yağmur Yeşil, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'lu partneri Feyza Demir ile birlikte Türkiye üçüncüsü oldu.

Toplamda 7 kupa kazanan Spor İhtisas ve Çorum Gençlikspor masa tenisi branşındaki en önemli başarısına imza attılar.





Editör: RIFAT KARA