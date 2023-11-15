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Çocuk oyunu, Çorum Belediyesi’nin katkıları ile Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahnelendi. Salonu aileleriyle birlikte dolduran minikler Hayri, Mert, Kamil, Akın, Sevim ve Hale karakterleriyle birlikte şarkılar söyleyip keyifli vakit geçirdi.



Etkinliği çocukların arasında izleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da çocukların mutluluklarına ortak oldu. Çocukların yüzlerindeki tebessüm görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Aşgın, “1 haftalık tatilde ne yaparsak en çok mutlu olurlar dedik. Rafadan Tayfa bunları en çok mutlu edecek budur diye düşündük ve davet ettik, sizlerle buluşturduk. Hepiniz bizim aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Sizin yüzünüzde tebessüm olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi tarafından kurulan stantta ise çocuklara balon hediye edildi.