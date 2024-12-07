Yangın, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 16. Cadde üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, PVC doğrama atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak muhtemel bir faciayı önledi. Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, can kaybı yaşanmazken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu.

Editör: İHA AJANS