İzmir Sanat Tiyatrosu’nda ve Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun Dünya’nın ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş’te imzası olan üç kişiden biri olan Kraliçe Puduhepa’nın hayatını anlatıyor.

Çorumlu Öğretmen, Yazar, Arkadaş Sanat Akademi Genel Sanat Yönetmeni Erdal Şahin’in bir eseri olan “Kraliçe Puduhepa” adlı tiyatro oyunu İzmir’de sahnelendi.

Dünya’nın ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş’te imzası olan üç kişiden biri olan Kraliçe Puduhepa’nın hayatının anlatıldığı eser tiyatro haline getirildi. Erdal Şahin’in yazıp yönettiği oyun İzmir Sanat Tiyatrosu’nda ilk kez seyirci ile buluşurken büyük beğeni topladı.

Kostüm, dekor, diyaloglar, tiratlar, danslar ve müzikleri ile izleyicilerden tam not alan oyun Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde de ikinci kez sahnelendi.