İYİ Parti Yozgat Milletvekili, Tarım, Orman, Köyişleri ve Maliye Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, partisinin seçim çalışmalarına destek vermek üzere yarın (12 Mart 2024 Salı günü) Çorum’da olacak.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız’ın verdiği bilgiye göre; Lütfullah Kayalar, saat 14.00’de Saat Kulesi yanı Hürriyet Parkında beraberinde İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Orhan Polat ile birlikte basın açıklaması yapacak.

Lütfullah Kayalar’ın parti binasını ziyaret etmesi ve esnaf ziyaretlerinde bulunması bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi