DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçim çalışmalarına Çorum’da devam etti. Anitta Otel’de partisinin düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Babacan, iktidara yüklendi.

Çorum’un Karadeniz bölgesindeki 18 il içerisinde, ihracatta 1. sırada olduğunu hatırlatan Babacan, “Anadolu Kaplanı” diye bir tabir vardır ya, örnek kent Çorum. Ülkeye milyar dolarlık ihracat getirisi kazandırıyor. Tarıma gelirsek; nohut, mercimek, şekerpancarı, ayçiçeği, soğan; hepsi burada. Ama iktidar bu kente gereken yatırımı yapıyor mu? Çorum’un ülkeye verdiğini, iktidar Çorum’a verebiliyor mu? Nerede havalimanı? Yok. Nerede hızlı tren? Yok. Nerede otoban? Yok.” dedi.

Bunun bir yerel seçim olduğunu iktidarı değiştirmenin elbette mümkün olmadığını aktaran Babacan, ama uyarmak ve sarı kart göstermenin vatandaşların elinde olduğunu söyledi.

“ENFLASYON PATLAMIŞ DURUMDA”

‘Türkiye’ye dolar kazandıran bir kent, bu kadar yatırımsız bırakılamaz’ diyen Babacan açıklamasının devamında şunları kaydetti : “Siz hiç bir ticaret merkezinin lojistiksiz olduğunu gördünüz mü? Göremezsiniz arkadaşlar, yüz yıl önceye gidin, yine göremezsiniz. Bu ayıptır, günahtır; bu Çorum’un hakkını, Çorumlunun hakkını yedirmemek gerekir. Zaten biliyorsunuz, iktidarın bu ekonomi politikası yüzünden enflasyon patlamış durumda. Konut kiraları uçtu; her yerde üçe dörde katladı. Çorum’da deprem fay hattı yakınında, riskli bir bölge. Kentsel yenilenme nasıl? O da yok. Ya yok, ya yavaş, ya eksik.” ifadesini kullandı.

TOKİ’NİN YÜZDE 10‘U TESLİM EDİLDİ

Kentte gündemi meşgul eden sorunlara da değinen Babacan, TOKİ’nin Kuruçay’da 6 yıl önce 743 konut sözü verdiğini %10’unu ancak teslim ettiğini dile getiren Babacan, “Teslim ettikleri evlerin de kiminin mutfak dolabı yok, kiminin tezgahı. Kentsel yenilemede, depremle mücadelede iktidar sınıfta kaldı; muhalefet de ondan farksız değil. Deprem bölgesinde bir tane istifa eden çıktı mı? Hayır arkadaşlar, çıkmadı. Muhalefetten de iktidardan da istifa eden yok. Yetmedi, muhalefet aynı adayı yeniden aday bile gösterdi. 2024 Türkiye’sinde, afetlere verecek tek bir canımız yok. Kentsel yenilenmeye hız vereceğiz, yereldeki teşvikleri artıracağız. İnsanlara yaşayacakları güvenli evler sunmak için harekete geçeceğiz.” şeklinde konuştu.

Babacan, insan onuruna yaraşır bir yaşam için yola çıktıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu yaşamın içinde afetlerde ölmek de yok, saldırgan sokak hayvanları tarafından tehdit edilmek de yok. Saldırgan sokak hayvanları sorunu, Türkiye’ye, Çorum’a yakışmıyor. Bu soruna hâlâ çözüm bulunmamış olması, 2024 Türkiye’si için büyük bir ayıp, büyük bir utançtır. Belediyesiyle, iktidarıyla hepsinin de ortak sorumluluğudur. Biz bu sorunu da çözeceğiz. Sokakların her yaştan insan için güvenli olduğu bir şehir kuracağız. Toplu taşıma araçlarının durağa zamanında geldiği, gideceği yere zamanında ulaştığı, çarpık kentleşmenin olmadığı, doğasına sahip çıkılan bir Çorum kuracağız. Biz, iktidara bir şehir nasıl yönetilir göstereceğiz ki, ülke nasıl yönetilir anlasınlar.”

Babacan, toplantıda basın mensuplarının sorularını da cevapladı.

Editör: HABER MERKEZİ