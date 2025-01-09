Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1.hafta maçında konuk ettiği Süper Lig ekibi Konyaspor’a ikinci yarıda yediği golle 1-0 yenildi.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Kocaeli bölgesi üst klasman hakemi Ömer Tolga Güldibi’nin yönettiği maçta Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü. Konyaspor da yine yedek ağırlıklı kadro ile sahada yer aldı.

İlk 25 dakikalık bölümde oyunu kontrol eden ve pozisyon bulan taraf Konyaspor oldu. Yeşil-beyazlı ekip Adem, Melih İbrahimoğlu ve Ufuk’la önemli fırsatlardan yararlanamadı. Özellikle 25 ile 35.dakikalar arasında etkili olan Ahlatcı Çorum FK ise genç milli golcüsü Hasan Ege ile karşı karşıya pozisyonda golü bulamayınca ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ahlatcı Çorum FK ikinci yarıya üç oyuncu değişikliği ile başlarken, Konyaspor ilk yarıdaki on biri ile sahada yer aldı.

Koruk takım, ikinci yarının genelinde oyunu kontrol eden taraf olurken, ilerleyen dakikalarda teknik direktör Recep Uçar neredeyse tüm hücum oyuncularını sahaya sürdü.

85.dakikada, oyuna ikinci yarıda giren üç oyuncu Pedrinho, Yusuf Erdoğan ve Kramer’in içerisinde olduğu pozisyonda pas Pedrinho, asist Yusuf Erdoğan’dan, gol Kramer’den geldi ve Konyaspor bu golle 1-0 kazanarak grup aşamasına galibiyetle başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 6: Konyaspor atağında, Muhammed Tunahan kendi topuyla ceza yayının sağındaki boşluğa kadar indi, şutunda top az farkla auta çıktı.

DAKİKA 12: Konyaspor atağında, sağ çaprazdan Muhammed Tunahan ortaladı, arka direkte Adem kafayı vuramadı, aut.

DAKİKA 13: Konyaspor etkili geldi. Sağ çaprazdan Muhammed Tunahan’ın ara pasında Melih İbrahimoğlu ceza sahasında karşı karşı pozisyonda vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 25: Konyaspor bu kez soldan etkili geldi. Yasir’in pasında penaltı noktasının sol çaprazından Ufuk sağ ayağı ile yerden sert vurdu, direği sıyıran top yan ağlarda kaldı.

DAKİKA 27: Ahlatcı Çorum FK gole yaklaştı. Ferhat’ın pasında savunma arkasına sarkan Hasan Ege sağ çaprazdan karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Deniz gole izin vermedi.

DAKİKA 62: Konyaspor gole çok yaklaştı. Ufuk ceza yayının sağındaki boşluktan çok sert vurdu, kaleci Hasan Hüseyin yerden sağına gelen topu müthiş çıkarttı, dönen topu altı pasta Keyta tamamlamak istedi ama Mustafa Emre sakatlanma pahasına araya girerek topu kornere gönderdi. Hakem, Keyta’nın Mustafa Emre’ye faul yaptığını işaret ederek Çorum FK lehine faul kararı verdi.

DAKİKA 75: Ahlatcı Çorum FK atağında, sağdan Geraldo kendi topuyla ceza sahasına kadar sokuldu, çaprazdan gol vuruşunu yaptı ancak son anda Yasir ayak koyarak topu kornere gönderdi.

DAKİKA 85: GOL! Konyaspor golü buldu. Orta alandan Pedrinho’nun sol tarafa gönderdiği ve Erkan Kaş’ı aşan uzun pasta topu kontrol eden Yusuf Erdoğan ceza sahasına girdi, altı pasa çıkarttığı topu Slovenyalı golcü Kramer tamamladı: 0-1.