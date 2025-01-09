Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği 7-9 Ocak tarihleri arasında Kırıkkale’de yapıldı. Yozgat ve Kırıkkale temsilcileri ile C grubunda yer alan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor ilk maçında Yozgat Merkez Ortaokulu’nu 3-0 mağlup etti. İkinci günü BAY geçen Çorum temsilcisi üçüncü gün maçında ise Kırıkkale Akşemsettin Ortaokulu ile karşılaştı. Bu maçı da 3-0 kazanan Mimar Sinan’ın yıldız sultanları 6 puanla grubunu lider tamamlayarak 18-20 Şubat tarihleri arasında Kastamonu’da yapılması planlanan yarı final grup birinciliğinde mücadele etmeye hak kazandı.

Editör: RIFAT KARA