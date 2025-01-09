Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yalçın'ın (Kasap Mehmet) ablası, Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın halası, gazetemiz eski çalışanlarından Nilüfer Kestek Toprak'ın annesi Hatice Kestek (77) vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Hatice Kestek, önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Hatice Kestek'in cenazesi dün öğleyin Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar'da toprağa verildi.

Mehmet Yalçın, geçtiğimiz Eylül ayında da kardeşi Saadet Yıldız'ı kaybetmişti.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi