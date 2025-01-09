Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise tarihinde ilk kez kaldığı grup aşamasındaki ilk maçında bugün Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor’u konuk edecek.

5.eleme turunda konuk olduğu Anagold 24 Erzincanspor’u 6-4 yenerek gruplara adını yazdıran Ahlatcı Çorum FK, Galatasaray, Başakşehir FK, Konyaspor, Eyüpspor ve Boluspor’la birlikte C grubunda yer alıyor. Yeni statü gereği, 5 takımın 3’ü ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk maçını bugün kendi evinde Konyaspor’la oynayacak.

Ahlatcı Çorum FK, ilk kez mücadele edeceği grup aşamasındaki ilk maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı ve ligde oynayacağı İstanbulspor maçı öncesi moral bulmayı hedefliyor.

Ligde bir ateş hattından uzaklaşmayı hedefleyen Konyaspor ise grubu ilk ikide bitirmenin hesaplarını yapıyor. Yeşil-beyazlı ekip, bu doğrultuda Çorum’a galibiyet için geldi.

Ahlatcı Çorum FK ile Konyaspor arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Kocaeli bölgesi üst klasman hakemi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Saat 15.30’da başlayacak maçta Ömer Tolga Güldibi’nin yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Esat Sancaktar ile Kocaeli bölgesinden Mehmet Ali Vardar yapacak. İzmir bölgesinden Davut Dakul Çelik ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.