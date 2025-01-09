Bugün Süper Lig ekibi Konyaspor’u konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 24’üncü maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bu sezonların tamamında Ziraat Türkiye Kupası’na katıldı. Kırmızı-siyahlı takım, kupada bugüne kadar biri hükmen sonuçlanmak üzere 23 maça çıktı. Çorum temsilcisi, bu maçlarda 11 galibiyet, biri hükmen 12 yenilgi alırken, attığı 41 gole karşılık kalesinde 38 gol gördü.

İÇERİDE 12 MAÇ

Ahlatcı Çorum FK, 22 maçın 12’isini evinde oynarken, 6 galibiyet, 6 yenilgi aldı. 23 gol atan kırmızı-siyahlı takım kalesinde ise 19 gol gördü.

DEPLASMANDA 5 KEZ TURLADI

Ahlatcı Çorum FK, 21 maçın 11’ini ise deplasmanda oynadı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 6 yenilgi alan Çorum ekibi, 5 kez adını üst tura yazdırırken, pandemi döneminde, Altınordu ile deplasmanda oynaması gereken maça, takımdaki koronavirüslü futbolcu sayısının fazla olması nedeniyle çıkamamış ve 3-0 hükmen yenik sayılmıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 11 deplasman maçında attığı 18 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü

ÇORUM FK’NIN KUPA KARNESİ

2012-2013

Yeni Amasyaspor….4-1

Adana Demirspor….2-1

Ankaragücü……….0-2 D

2013-2014

Ünyespor…………..2-1

Gaziantepspor….2-3 D

2014-2015

Şekerspor………3-1 D

Manisaspor…….5-6 Pen.

2015-2016

Gölbaşıspor…….4-1

Antalyaspor……0-1 D

2016-2017

Bartınspor……….4-1

Manisaspor………3-1 D

Trabzonspor……...1-2

2017-2018

Yozgatspor………2-0 D

Bandırmaspor……1-0 D

Trabzonspor………0-6

2018-2019

Yeni Amasyaspor…0-1 D

2019-2020

Kasımpaşa……….0-1

2020-2021

Eyüpspor………….3-0

Altınordu………….0-3 H

2021-2022

Arnavutköy Bld...0-2

2022-2023

Esenler Erok..4-5 Pen.

2023-2024

Trabzonspor….1-3 D

2024-2025

Erzincanspor….6-4 D