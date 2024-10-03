Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 7 hafta sonunda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak 9 puan toplarken, bu puanların çok büyük bir kısmını deplasmanda topladı.

EVDE

2 PUAN

Kırmızı-siyahlı takım, 7 maçın 3’ünü sahasında, 4’ünü deplasmanda oynadı. Sahasındaki ilk maçı 2.haftada Fatih Karagümrük’le oynayan ve 2-2 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, ikinci iç saha maçında da 4.haftada Sakaryaspor’la 1-1 berabere kaldı. Çorum temsilcisi, evindeki üçüncü maçta ise Kocaelispor’a 2-0 kaybetti.

9 PUANIN

7’Sİ RAKİP

SAHALARDA

Sahasında henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Ahlatcı Çorum FK, buna karşılık deplasman maçlarında başarılı sonuçlar aldı ve topladığı 9 puanın 7’sini rakip sahalarda aldı.

Sadece ilk hafta Ümraniyespor’a 3-0 kaybederek yenilen Ahlatcı Çorum FK, ikinci deplasman maçında, 3.haftada Bandırmaspor’la 0-0 berabere kaldı.

SON İKİ

MAÇINI

KAZANDI

Kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda oynadığı son 2 maçını kazanarak dikkatleri üzerine çekip puan cetvelinde yükselişe geçti. 5.haftada, Ankara’da karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 4-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz hafta da Adanaspor’la deplasmanda oynadığı 7.hafta maçında sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

İÇ SAHADA

İSTANBUL,

DEPLASMANDA

PENDİKSPOR

Öte yandan, ligin geride kalan 7 haftalık periyodu sonunda, iç sahada en çok puan toplayan takım İstanbulspor oldu. Sarı-siyahlılar, 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp 10 puan toplarken, Erzurumspor ve Ankaragücü 9’ar puanla ikinciliği paylaşıyor.

En başarılı deplasman takımı ise Pendikspor. İstanbul ekibi, rakip sahalarda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı ve 9 puan toplayarak ligin en başarılı deplasman takımı oldu. Pendikspor’u 8’er puanla Amed Sportif Faaliyetler ve Ankara Keçiörengücü takip ediyor.