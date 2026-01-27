Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselme mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 22.hafta maçları tamamlandı. İstanbul deplasmanından 3 puanla dönen Arca Çorum FK, lider Amed Sportif Faaliyetler’le farkı 5 puana, 2.sıradaki Erzurumspor’la da 4 puana düşürdü.

Ligin 22.haftasında da oynanan 10 maçta 28 gol atılırken, Arca Çorum FK, Bodrum FK, Erzurumspor, Esenler Erokspor, Bandırmaspor, Keçiörengücü, Vanspor, Manisa FK ve Ümraniyespor haftayı galibiyetle kapatan takımlar oldular. Haftanın berabere biten tek maçında Sivasspor’la Amed Sportif Faaliyetler sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Deplasmanda lider Amed karşısında aldığı 1-0’lık yenilgi ile başladığı sezonun ikinci yarısının ilk hafta maçları sonunda zirvenin 10 puan gerisine düşen Arca Çorum FK, üst üste aldığı 4-1’lik Adana Demir ve 2-1’lik Sarıyer galibiyetlerinin yanı sıra Amed’in de puan kaybetmesi üzerine farkı 2 haftada 5 puana kadar düşürüp şampiyonluk için umutlandı.

22.hafta maçında Sarıyer’e konuk olan Arca Çorum FK, Mame Thiam’ın penaltılardan attığı gollerle 2-1 kazanıp puanını 38’e yükseltti. Lider Amed’in deplasmanda Sivasspor’la 1-1 berabere kaldığı haftada Arca Çorum FK’nın zirve ile puan farkı 5’e indi.

Deplasmanda Pendikspor’u 2-0 yenen Erzurumspor 42 puanla 2.sıradaki yerini korurken, düşmeme mücadelesi veren Serikspor’u deplasmanda 3-0’la geçen Esenler Erokspor haftayı 41 puanla 3.sırada kapattı.

Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor’a konuk olan Bodrum FK, aldığı 2-0’lık galibiyetle moral buldu ve 36 puanla 6.sırada tamamladı.

Arca Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Keçiörengücü, sahasında Boluspor’u 5-1 yenerek haftanın en farklı galibiyetini alırken, puanını da 33’e çıkartıp play-off potasına 7.sıradan giriş yaptı.

Kadro kalitesinin hakkını veremeyen takımlardan Iğdır FK, İbrahim Üzülmez’le yolların ayrılması üzerine teknik direktörsüz çıktığı maçta, deplasmanda Vanspor’a 3-0 gibi flaş bir skorla yenilerek Süper Lig yolunda ciddi bir yara daha aldı.

Play-off hesapları yapan Bandırmaspor, önceki hafta Arca Çorum FK karşısında aldığı yenilgi ile 2.Lig’e düşmesi matematiksel olarak da kesinleşen Adana Demirspor’u deplasmanda 3-0’la geçerek iddiasını sürdürdü.

Son haftaların formda takımı Manisa FK, düşme hattını yakından ilgilendiren maçta konuk ettiği İstanbulspor’a 1-0 yenerek yükselişini sürdürürken, yine düşme hattını direkt ilgilendiren bir diğer karşılaşmada ise Ümraniyespor deplasmanda Hatayspor’u 2-0 mağlup etti.

Ligde 23.hafta maçları 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde oynanacak olup, Arca Çorum FK 31 Ocak Pazar günü, Başkent ekibi Keçiörengücü’nü konuk edecek.