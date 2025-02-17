Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi’nin Öğretmenevi’nde düzenlediği Psiko-Sosyal Destek Platformu proje açılış toplantısına katılan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş’in hayata geçirdiği projelerle sıradan birer işçi örgütü olmanın ötesine geçtiğini vurguladı.

Psiko-Sosyal Destek Platformu projesinin iki yıllık çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturduğunu kaydeden Arslan, “6 Şubat depremlerinin hemen ardından üyelerimize ilk etapta 2 bin 500 TL’lik destek sağladık. Bu destek, miktarından ziyade taşıdığı manevi anlamla kıymetliydi. O süreçte, başka neler yapabiliriz diye yoğun bir şekilde kafa yorduk. Psikososyal destek platformumuz bu amaçla kuruldu” dedi.

Depremden etkilenen şehirlere desteklerinin süreceğini belirten Arslan, “Hak-İş olarak maddi yardımların ötesine geçerek deprem bölgelerinde kalıcı hizmetler sunmaya yönelik adımlar atıyoruz. Deprem bölgesine şu ana kadar 300 milyon liraya yakın bir kaynak sunduk.

Depremlerde bölgeye ilk giden arama-kurtarma ekiplerinden biri de Hak Arama ve Kurtarma/Umut Timimizdi. Ekibimiz yaptığı çalışmalarla depremzedelerin umudu haline geldi. Bu projeyi büyüterek Türkiye’nin 7 bölgesinde yaygınlaştırıyoruz. Her bölgede arama kurtarma ekibimiz olacak. Çünkü deprem bölgesine gittiğimizde, çaresizliği, enkaz altında kalan sevdiklerini bulmaya çalışan insanların acısını gördük.



Hak-İş olarak, hem arama kurtarma ekibimizle hem de psikososyal destek gibi hizmetlerle, Türkiye'nin her türlü sorununa çözüm üretecek projeler geliştiren bir konfederasyonuz. 10 binin üzerinde arkadaşımıza doğrudan seans yaparak, yaşadıkları sorunlara yol gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

“SADECE FİZİKEN DEĞİL, RUHEN DE SAĞLIKLI OLMALIYIZ”

“Ekonomik baskılar, çalışma hayatının ağır sorunları, bütün bunlar hep psiko-sosyal destek platformuna ihtiyaç olduğunu gösteriyor” diyen Arslan, “Eskiden psikoloğa giden birisi için ‘bu akıl sağlığını kaybetmiş’ denilirdi. Günümüzde ise artık psikoloğa gitmek bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın giderilmesi için Hak-İş yeni bir yol açtı. Ücretlerimizin anlamlı olması için sağlıklı olmamız gerekiyor. Sadece fiziken değil, ruhen de sağlıklı olmamız gerekiyor” dedi.

Programda Öz Toprak-İş Genel Başkanı Metin Özbey, Psiko-Sosyal Destek Platformu Koordinatörü ve Davranış Bilimleri Uzmanı Umay Ceren Doğan ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu da bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.