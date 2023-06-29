Vali Çiftçi, Kurban Bayramı’nın ilk günü Engelsiz Yaşam Merkezi, Sevgi Evleri ve huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Erdemli, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Albay Aşkın Şaşmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Çelik, Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık ve diğer yetkililerin eşlik ettiği ziyaretlerde engelsiz yaşam merkezi, sevgi evleri ve huzurevi sakinlerinin bayramı kutlandı.

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet ilk olarak Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, 0-18 Yaş Sevgi Evleri ve 13-18 Yaş Erkek Sevgi evlerini ziyaret etti. Kurban Bayramı’nda çocukları yalnız bırakmayan Vali Çiftçi onlarla sohbet ederek bayram sevinçlerine ortak oldu.

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet daha sonra ise Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, huzurevi sakini yaşlıları sevindirdi. Onlarla yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet isteklerini de sorarak onların hayır dualarını aldı.

