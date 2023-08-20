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Karşılaşmayı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Terörle Mücadele Dairesi eski Başkanı ve 15 Temmuz gazisi, hemşehrimiz Turgut Aslan, Milli Savunma eski Bakan Yardımcısı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve yöneticiler de protokol tribününden izlediler.