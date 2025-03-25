İftar programına Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Emniyet personeli katıldı.

Emniyet Teşkilatı mensupları ile aynı iftar sofrasını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, “Ülkemizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için özveri ve gayretle, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan emniyet personelimizi ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Allah hepimize Kadir Gecesine, Mübarek Ramazan Bayramına ulaşmayı nasip etsin. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Emniyet Teşkilatımızın tüm personeline aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu gelecek günler diliyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi