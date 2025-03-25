Programa Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Songül Özüm, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı.

İftar öncesinde, şehitler için dualar okundu. Programda konuşan Alaca Kaymakamı Engin Tok, şehit ailelerine ve gazilere duydukları minneti dile getirerek, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı. Belediye Başkanı Şerif Arslan ise “Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız” dedi.

Editör: Haber Merkezi