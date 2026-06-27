Alaca Belediyesi, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik beraberliğin simgesi olan Aşure Günü dolayısıyla Cuma namazı çıkışında Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Belediyenin ikram aracından gerçekleştirilen dağıtıma vatandaşlar yoğun ilgi gösterirdi. Aşure almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Alaca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Paylaşmanın, dayanışmanın ve bir arada olmanın simgesi olan Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Ekiplerimizin dağıttığı aşurelere yoğun ilgi gösteren, güler yüzleriyle içimizi ısıtan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Aynı kazanda kaynayan aşure gibi, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz. Aşure Günümüz mübarek olsun" ifadelerine yer verildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı