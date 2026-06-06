Saadet Partisi (SP) Çorum İl Başkanı Şuayip Sarı ve il yönetim kurulu üyeleri, Alaca ilçesinde bir dizi ziyaret ve istişare programı gerçekleştirdi.

SP İlçe teşkilatıyla bir araya gelen İl Başkanı Sarı ve beraberindeki heyet, teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve ülke gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret kapsamında esnaf ve vatandaşlarla da görüşen SP heyeti, Alacalıların talep ve beklentilerini dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.

Yapılan temaslarda yaşanan ekonomik sıkıntılar, geçim derdi ve yerel sorunlar ön plana çıkarken, vatandaşların siyasette samimiyet, dürüstlük ve çözüm odaklı bir yaklaşım beklentisi içerisinde olduğu gözlemlendi.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan SP İl Başkanı Şuayip Sarı, Saadet Partisi’nin her geçen gün millet nezdinde daha fazla karşılık bulduğunu ifade ederek, özellikle Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın ortaya koyduğu ilkeli duruşun ve yapıcı siyasi söylemlerin toplumun geniş kesimlerinde olumlu yankı uyandırdığını belirtti.

Şuayip Sarı, “Genel Başkanımız Mahmut Arıkan’ın ortaya koyduğu samimi, kuşatıcı ve çözüm üreten siyaset anlayışının sahadaki yansımalarını tüm ilçelerimizde görüyoruz. Vatandaşlarımız kavga ve kutuplaşmadan yorulmuş durumda. Milletimiz artık sorunları konuşan değil, çözen bir siyaset anlayışını arıyor. Alaca’da gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde de bu ilginin ve teveccühün izlerini açıkça müşahede ettik” dedi.

SP teşkilatlarının Çorum’un tüm ilçelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Sarı, vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya, onların dertlerini dinlemeye ve çözüm önerilerini paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Alaca İlçe Başkanlığı’ndaki istişare toplantısının ardından ziyaret programı sona ererken, parti yetkilileri Milli Görüş hareketinin adalet, ahlak ve kalkınma anlayışını toplumun her kesimine ulaştırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ