Alaca Belediyesi Kültür Salonu’nda yapılan kongreye MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, CHP İlçe Başkanı Adem Şahin, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Fatih Şirin, Kamu-Sen İl Başkanı ve Şube Temsilcileri, TÜRKAV İl Başkanı, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan heyeti seçimi yapıldı. Protokol konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Seçimlere tek liste halinde katılan mevcut Başkan İsa Duru güven tazeledi. İsa Duru başkanlığında oluşturulan MHP’nin yeni Alaca İlçe Yönetimi şu şekilde oluştu:

Fatih Mehmet Bulut, Bahadır Koç, Kazım Bayat, İlhan Salış, İlhami Demirbilek, Şamil Aykaç, İsmail Yalçınkaya, Bilgehan Demir, İkram Şimşek, Kenan İstek, Davut Bolat, Abdullah Kaan Kağızman, Muhammet Emin Doğan ve Sefa Alemdaroğlu.

Muhabir: Haber Merkezi