Çorum’un Alaca ilçesinde park halindeki otomobilin altına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Günhan Mahallesi Hanımeli Sokak'ta park halindeki bir otomobilin alt kısmına yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmayla yılanı bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden alınan yılan, daha sonra uygun bir alana götürülerek, yeniden doğal yaşamına bırakıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı