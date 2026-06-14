Çorum’un Alaca ilçesinde kurulması planlanan Alaca Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında önemli aşamalardan biri olan jeolojik etüt çalışmalarına sahada başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, jeoloji mühendisi gözetiminde araştırma çukurları açılarak numune alımları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerle birlikte bölgenin zemin yapısı ve sanayi yatırımlarına uygunluğu detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Sahada yürütülen çalışmaları; Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Serkan Kadayif, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fatih Arslan ile Yücelen Mühendislik sahibi Mustafa Volkan Yücelan yerinde takip etti.

Yetkililer, jeolojik etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından Alaca Karma OSB’nin kuruluş sürecinde önemli bir aşamanın daha geride bırakılmış olacağını ifade etti. Alaca TSO’nun süreci yakından takip ettiği belirtilirken, çalışmaların planlanan takvimde sürdüğü ifade edildi.

İlçeye ekonomik ve sosyal açıdan önemli katkılar sunması beklenen proje ile ilçenin yatırım potansiyelinin artırılması, yeni sanayi yatırımlarının bölgeye kazandırılması ve istihdamın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi