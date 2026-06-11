Mücahit Gürsoy yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında önemli reformlara imza attığını belirterek, sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yeni bölümün ilçe adına önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Gürsoy, “Mehmet Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan bölüm ile gençlerimiz için yeni bir eğitim ve istihdam alanı oluşturulmuştur. İlçemize kazandırılan bu bölümün öğrencilerimize, ailelerimize ve Alacamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mücahit Gürsoy, bölümün açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Alaca'nın eğitim ve sağlık alanındaki yatırımlarla gelişmeye devam edeceğini söyledi. Daha azını gör

Muhabir: Haber Merkezi