Kan bağışında bulunan vatandaşlara, Kızılay ekipleri tarafından bilgilendirme de yapıldı.

Ramazan ayında düzenlenen kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyen Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, "Kan bağışı, hayat kurtaran bir harekettir. Bugün burada toplanan değerli kan, ihtiyaç sahiplerine ulaştığında bir hayatın kurtulmasına vesile olacaktır. Vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılık ve destek bizler için çok kıymetli. Hep birlikte daha fazla hayat kurtarmak için mücadele ediyoruz” dedi.

Editör: İHA AJANS