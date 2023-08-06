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Ulumezarlık karşısında, Prof.Dr. Arif Ersoy Caddesi ile Hıdırlık Caddesi’nin buluştuğu noktadaki yapı da Belediye tarafından kamulaştırıldıktan sonra yıkıldı. Böylece 840 metre uzunluğundaki Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi’nin tamamı 30 metre genişliğinde önemli bir yol haline geldi.

Çorum Belediyesi, “Ulaşılabilir Şehir” vizyonu doğrultusunda yeni ve ferah yollar oluşturmaya devam ediyor. Kamu yararını gözeterek kamulaştırma ve yıkım çalışmaları yapan Çorum Belediyesi, Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan ve trafiğin tıkandığı bir noktayı daha rahatlattı. Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi ile Hıdırlık Caddesi’nin buluştuğu noktada bulunan işyeri kamulaştırılarak yıkıldı.