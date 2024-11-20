Yaklaşık üç hafta önce babası Hasan Işık’ın vefatı ile sarsılan HİTÜ Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Işık dün de amcası Şevki Işık’ı kaybetti. Diğer amcası Hüseyin Işık’ı da 2021 yılında kaybeden Zekeriya Işık’ı dostları teselli etti.

Şevki Işık’ın cenazesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere çok sayıda sevenin katılımı ile Yaydiğin Köyü’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi