Yeni kurulması sonrasında ülke genelinde çeşitli etkinliklerle tanıtım atağına geçen Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nca organize edilen program önceki akşam Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda davetlinin ilgiyle izlediği konserde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kadrolu sanatçılara TRT'nin saz ekibi de eşlik etti.

Editör: Haber Merkezi