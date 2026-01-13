HİTÜ’nün akademik hafızasında önemli bir yer tutan ve bugüne kadar sayısız öğrenci yetiştirmiş olan Prof. Dr. Satılmış Basan için veda programı düzenlendi.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından organize edilen törende Basan’ın üniversiteye ve bilim dünyasına katkıları anıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan törende Prof. Dr. Basan’ın yıllara yayılan başarı dolu kariyeri ve projelerini içeren bir sunum yapıldı. Üniversiteye sunduğu değerli katkılar anısına kendisine şükran plaketi de sunulan Basan tören sonunda meslektaşlarına ve öğrencilerine hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Muhabir: Haber Merkezi