Hemşehrimiz Şırnak Kadastro Müdürü Murat Tekmen, müdürlüğün kendi imkanlarıyla yürüttüğü ilk tesis kadastrosu çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirterek tapuları hak sahiplerine teslim etti.

Tekmen, bu başarının sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "2026 yılı programımızda 14 köyümüz daha var. Temmuz ayına kadar bu köylerin de kadastro çalışmalarını bitirip tapularını dağıtacağız" sözleriyle Şırnak genelinde yeni müjdelerin sinyalini verdi.

32 yıl sonra mülkiyetine resmen kavuşan Seslice Köyü Muhtarı Osman Gelen ise yaşadıkları sevinci şu sözlerle dile getirdi: "1994'te köyümüz boşaltılmıştı, o günden beri mülkiyetimiz yoktu. Şırnak Kadastro Müdürlüğümüzün emeğiyle artık tapularımız elimizde. Mağduriyetimiz sona erdi."

Bu gelişme ile sadece Seslice için değil; orman vasfını kaybetmiş alanlardaki 2/B çalışmaları ve diğer köylerdeki kırsal dönüşüm projeleri için de dev bir adım olarak nitelendiriliyor.

Tapuların verilmesiyle birlikte bölgede tarımsal yatırımların ve hukuki güvencenin önü tamamen açılmış oldu.

MURAT TEKMEN KİMDİR?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde 2005 yılından itibaren çeşitli kademelerde görev yapan Çorumlu hemşehrimiz Murat Tekmen, en son Çorum Kadastro Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi olarak görev yapıyordu. Tekmen,

19 Eylül 2025 tarihinde Şırnak Kadastro Müdürlüğü’nde yeni görevine başladı.