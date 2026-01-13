Çorum Belediyesince hayata geçirilen proje, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda ayrıca, Çorum'un coğrafi işaret tescilli lezzetleri İskilip dolması, su böreği, Kışlacık pırasası, Osmancık Ayvalı yahnisi, Kargı tulum peyniri, Hitit ekmeği gibi 30 çeşit ürün davetlilerin beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, Çorum'un sanayi ve tarım şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda bir kültür şehri olduğunu söyledi.

Çorum mutfağının da kültürün önemli bir parçası olduğunu belirten Aşgın, belediyenin 17 sosyal tesisinde kentin gastronomi açısından öne çıkan ürünlerin servis edildiğini, eğitim merkezlerinde açılan 5 mutfakta ise kursiyerlere geleneksel Çorum yemeklerini öğrettiklerini bildirdi.



“ÇORUM'U 4. ŞEHİR OLARAK UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI'NA İLAVE EDECEĞİZ”

“Gastro Çorum Projesi”nin kent için bir milat olduğuna işaret eden Aşgın, “Şehrimizde tarım, ticaret, sanayi, tarih, kültür alanlarındaki gayretimize yeni bir halka ekliyoruz. Şehrimiz 4. şehir olacak. Bazı şehirlerimiz 'Türkiye'nin en iyi mutfağı Çorum'dur' derken niçin biz birinci olarak bu onayı almadık? Biraz bu konuda hayıflandığımızı ifade etmek isterim. Bu da bizim ayıbımız olsun ama bu ayıbı telafi edeceğiz. Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'dan sonra 4. şehir olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Çorum'u ilave edeceğiz” dedi.

Aşgın, Çorum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olması için kurumların hep birlikte çalışması gerektiğini vurgulayarak, UNESCO'ya 2027'de başvuru yapılacağını, sürecin titizlikle izleneceğini kaydetti.

Yöresel yemek araştırmacısı, yazar ve Gastro Çorum Proje Danışmanı Adnan Şahin de Çorum mutfağının Türkiye'nin en güçlü ve en özgün birkaç mutfağından biri olduğunu vurguladı.

Çorum'un 8 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması dolayısıyla gastronomik anlamda önemli değer olduğunun altını çizen Şahin, UNESCO'ya başvuru sürecinde yapılacak çalışmaların, kenti gastronomi alanında arzu edilen yere getireceğini dile getirdi.

30'a yakın şehrin UNESCO'ya başvuru hazırlığında olduğuna, bunların 20'sinin gastronomiyle alakalı olduğuna dikkati çeken Şahin, “Her şehir gastronomi şehri olmak zorunda değil. Her bir şehrimizin farklı farklı değeri ve anlamı var ama Çorum gastronomik anlamda çok fazla irdelenmesi gereken ve hak ettiği yere de getirilmesi gereken bir şehir. Ben Tokatlıyım. Tokat'ın da gastronomi başvurusu yaptığını söylemek istiyorum. Hangisi ön planda diye sorarsanız, tabii ki çok rahat söyleyebilirim, Çorum bunu çok net hak ediyor, istiyor” diye konuştu.

Toplantıda, Yasemin Türkan Cerit Doğan da UNESCO başvuru dosyasının hazırlık süreci hakkında bilgi verdi.

Yemek kültürleri danışmanı Filiz Hösükoğlu, gastronomi alanında 20'den fazla ülkede çalışma yaptığını, Çorum'un kendisi için bu alanda özel bir kent olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından davetlilere Çorum'un coğrafi işaret tescilli yemeği İskilip dolması ikram edildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları da katıldı.