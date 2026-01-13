Çorum’da ev sahibi tarafından sokağa atılmak istenen, evi su basan ve sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veren Birsen Bağcı isimli yaşlı kadının dramı, Çorum Belediyesi’nin duyarlı yaklaşımıyla çözüme kavuştu. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, mağdur Birsen Bağcı'yı evinde ziyaret ederek devletin şefkat elini uzattı.

Başkan Yardımcısı Candan’ın ziyaretine, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır da eşlik etti. Heyet, yaşlı kadının yaşadığı evi yerinde inceleyerek durumun ciddiyetini tespit etti.

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Birsen Bağcı, çatının zarar görmesi nedeniyle evinin suyla dolduğunu, karanlıkta kaldığını ve günlerdir yatağında dahi yatamadığını söyledi. Evden çıkarılma korkusuyla büyük bir endişe yaşadığını dile getiren Bağcı, kendisini tamamen yalnız hissettiğini ifade etti.

“YALNIZ DEĞİLSİN”

Birsen Bağcı'yı teselli eden Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamlarını ileterek, “Ne gerekiyorsa yapacağız. Seni güvenli ve sıcak bir yuvaya taşıyacağız. Bundan sonra kimse seni sokağa atamaz” dedi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

YENİ BİR EV AYARLANDIZiyarette konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Birsen Bağcı'nın bundan sonraki sürecinin belediye tarafından yakından takip edileceğini belirtti. Turhan Candan, “Bu şehirde hiç kimse sahipsiz değildir. Büyüklerimiz bizim emanetimizdir. Teyzemizin huzur içinde yaşayabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik” ifadelerini kullandı.Bir hayırsever tarafından yaşlı kadın için yeni bir ev ayarlandığı, taşınma sürecinin Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirileceği ve kadından kesinlikle kira alınmayacağı bildirildi.TEŞEKKÜR ETTİYapılan destek karşısında duygulanan Birsen Bağcı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Muhtar Dudu Sır ve beraberindeki heyeti dualarla uğurladı.“Allah sizlerden ve Başkanımızdan razı olsun. Ayağınıza taş değdirmesin” sözleri, ziyarette duygusal anların yaşanmasına neden oldu.