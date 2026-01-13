Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan YRP İl Başkanı Kuşcu, rakamın mevcut ekonomik koşullarla bağdaşmadığını belirterek: “Ekonomik krizin bu denli derinleştiği bir dönemde 240 TL fitre açıklanması, halkın yaşadığı geçim sıkıntısının görmezden gelinmesidir. Bu rakam, ne vicdanla ne de bugünün Türkiye’sinin gerçekleriyle örtüşmektedir” dedi.

Güncel yaşam maliyetlerine dikkat çeken İl Başkanı Nuri Kuşcu, bir öğün yemeğin dahi birçok yerde 200–250 TL seviyesine ulaştığını belirterek, fitrenin bir kişinin günlük temel ihtiyacını karşılamaktan uzak kaldığını dile getirdi. Açıklamasında, fitrenin amacının yoksulu doyurmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu vurgulayan Kuşcu, mevcut rakamın bu amaca hizmet etmediğini savundu.

Kuşcu açıklamasında; Fitre, açın halinden anlamak içindir. Fitre, vicdan muhasebesidir. Ancak açıklanan bu miktar, yoksulluğu hafifletmek bir yana, mevcut yoksulluğu gizleyen bir tablo ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Yetkililere çağrıda bulunan YRP İl Başkanı Kuşcu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ekonomi yönetimini sahadaki gerçekleri dikkate almaya davet ederek, “Halkın mutfağına, pazara, emeklinin ve asgari ücretlinin tenceresine bakılmadan yapılan bu tür açıklamalar toplumda karşılık bulmamaktadır” şeklinde konuştu.

Kuşcu, “Bu ülkenin insanı sadaka hesabıyla değil, insanca yaşam ölçüsüyle değerlendirilmelidir. 240 TL fitre, açlığın resmileştirilmesidir. Bunu kabul etmiyoruz” ifadelerini de kullandı.