Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ve yönetimi ile birlikte MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu’nun da katılımı ile gerçekleştirilen dağıtım programı kapsamında, 12 merkez köy ilkokulu, 9 merkez köy ortaokulu ve Çorum Ülkü Ocakları binasında ihtiyaç sahibi öğrencilere kış şartlarında kullanmaları için bot ve mont desteği sağlandı.

Öğrencilerin eğitim hayatlarına daha sağlıklı ve güvenli şartlarda sürdürebilmeleri amacıyla yapılan sosyal sorumluluk projesinin dayanışma ve yardımlaşma kültürünün bir yansıması olduğunu dile getiren Dalyan; “Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak; milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli ve güçlü nesillerin yetişmesine katkı sunmayı temel görevlerimizden biri olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda, özellikle köy okullarındaki öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Soğuk kış günlerinde çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek ve eğitim hayatlarına küçük de olsa bir katkı sunabilmek, bizler için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur.



Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın her zaman yanında olmaya, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Kampanyamıza desteğini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz” diye konuştu.