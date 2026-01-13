MHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin himayesinde, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’ın koordinasyonunda düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’na katılan MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MHP İl Başkanı Çıplak, yaklaşan kongre süreci ve toplantıda ele alınan konular hakkında bilgi vererek 2025 yılında yürüttükleri tüm siyasi, sosyal ve teşkilat faaliyetlerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini anlattı. Bu kapsamda sahada yapılan çalışmaların etkinliği, teşkilat–millet buluşmalarının sonuçları, yerel yönetim faaliyetleri ve KAÇEP birimlerinin toplumun her kesimine yönelik çalışmalarının da ayrı ayrı ele alındığını söyleyen Çıplak, “Ayrıca 2026 yılına yönelik olarak halen devam eden faaliyetlerin sürdürülebilirliği, planlanan yeni çalışmaların takvimlendirilmesi, teşkilatlarımızın sahadaki görünürlüğünün artırılması ve halkla kurulan gönül bağının daha da güçlendirilmesine yönelik yol haritası istişare edilmiştir.



Bununla birlikte, ülke gündeminde yaşanan siyasi gelişmeler, yerel ve ulusal düzeyde ortaya çıkabilecek muhtemel süreçler değerlendirilmiş; bu gelişmelere karşı Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilimizde sergileyeceği duruş, alacağı tutum ve uygulayacağı stratejiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur” dedi.

Halen devam eden ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi kapsamında Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu milli duruş ve kararlılık çerçevesinde yürütülen “Hayırlı Günler Komşum” temalı “Derdiniz Derdimizdir” toplantılarının teşkilatın milletle birebir temas kurduğu en önemli saha çalışmaları arasında yer aldığını söyleyen MHP İl Başkanı Çıplak, bu kapsamda yapılan çalışmalarda vatandaşların talep, öneri ve beklentilerinin doğrudan dinlendiğini, sosyal, ekonomik ve yerel sorunların yerinde tespit edildiğini de kaydetti.

“Yapılan ziyaret ve istişare toplantılarıyla, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü ayrıştırıcı söylem ve terör unsurlarına karşı güçlü bir toplumsal duruş sergilenmekte; kardeşlik, dayanışma ve milli şuur duygusu sahada pekiştirilmektedir. Terörden arındırılmış, huzurlu ve güvenli bir Türkiye idealinin, milletimizin her ferdinin ortak iradesiyle mümkün olduğu vurgulanmaktadır” diyen Çıplak, bu çalışmaların aynı zamanda teşkilatın vatandaşla gönül bağını güçlendirmeyi, sorunları yalnızca dinlemekle kalmayıp çözüm yollarını da birlikte üretmeyi esas alan bir anlayışla sürdüğünü, “Derdiniz Derdimizdir” anlayışıyla yapılan toplantıların MHP’nin her zaman milletinin yanında olan, sahadan kopmayan ve sorunlara duyarsız kalmayan siyaset anlayışının somut bir yansıması olduğunu da dile getirdi.

MHP İl Başkanı Çıplak kongre takvimi ile ilgili de şu görüşlere yer verdi. “Genel Merkezimizin olağan kongre takvimi çerçevesinde, belirlenen iş ve işlem takvimine uygun olarak öncelikle ilçe başkanlıklarımızın, ardından il başkanlıklarımızın kongre süreçleri çok yakın bir zaman diliminde başlatılacaktır. Bu süreçte, teşkilatlarımızın kurumsal hafızası ve dava şuuru korunarak; Milliyetçi Hareket Partisi’nin teşkilat yapısına, disiplin anlayışına ve ülkücü duruşuna uygun şekilde yenilenmiş, daha güçlü ve daha dinamik yönetim kadroları oluşturulması hedeflenmektedir.

Kongre süreci, teşkilat içi birlik ve beraberliği pekiştiren, istişare kültürünü esas alan ve ortak aklı önceleyen bir anlayışla yürütülecek; dava bilinciyle hareket eden, sahada etkin, milletimizle güçlü bağlar kurabilen kadroların göreve gelmesi sağlanacaktır. Bu doğrultuda, il ve ilçe teşkilatlarımızda yapılacak kongrelere ilişkin tüm hazırlıklar titizlikle başlatılmış olup, sürecin MHP’nin kurumsal kimliğine yakışır bir olgunluk, disiplin ve kararlılıkla tamamlanması amaçlanmaktadır.”