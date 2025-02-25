Erkeklerde, 6’şarlı 2 grupta 12 takım mücadele ederken, tek devreli lig statüsüne göre oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar yarı finale kaldı. Yarı finalin galipleri Mustafa Kemal ile 23 Nisan şampiyonluk için karşılaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen Mustafa Kemal Ortaokulu, parkeden 70-53 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. 23 Nisan Ortaokulu ise ikincilik kupasıyla teselli buldu.

Üçüncülük maçında, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nu 29-18 yenen Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu üçüncülüğü elde ederken, Mehmet Akif Ersoy dördüncü oldu.

KIZLARDA DA MUSTAFA KEMAL

5 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği kızlarda ise, son maçında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile karşılaşan Mustafa Kemal Ortaokulu, baştan sona üstün bir oyun sergiledi ve 37-6 gibi farklı bir skorla kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ise turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Son haftanın diğer maçında, 23 Nisan Ortaokulu ile Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçı 33-30’luk skorla 23 Nisan kazandı. Bu sonuca rağmen ikincilik kupası Sultan Abdülhamid Han’ın olurken, 23 Nisan Ortaokulu ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.