Ahlatcı Çorum FK ile Trabzonspor ilk kez 2016-2017 Sezonunun 3.turunda eşleşti. 26 Ekim 2016’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta normal süre 1-1 biterken, 109’da Okay Yokuşlu ile golü bulan Trabzonspor adını 4.tura yazdırdı.

Bir sezon sonra bu kez 4.turda eşleşen iki takım, bu kez 25 Ekim’de yine Çorum’da karşılaştı. Bordo-mavili ekip Çorum’dan 6-0 galip ayrılarak 5.tura yükseldi.

Ahlatcı Çorum FK ile Trabzonspor geçen 2023-2024 Sezonunda da yine 4.turda rakip oldular. Bu kez Trabzon’da oynanan maçı Karadeniz ekibi 3-1 kazandı. 6 Aralık’ta oynanan maçta Çorum FK’nın tek golü Thomas’tan geldi.

Ahlatcı Çorum FK, Yeni Amasyaspor ve Manisaspor’la da ikişer kez karşılaştı.