Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Kargı Spor İlçe Müdürü Hüseyin Karakuş, Çorum FK altyapı takımının antrenmanını ziyaret etti.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Kargı Spor İlçe Müdürü Hüseyin Karakuş ile birlikte, Merkez Devane Sahası'na giderek Çorum FK altyapı takımının antrenmanını izledi. Ziyaret sırasında, genç sporcularla sohbet eden Demirkıran ve Karakuş, futbolculara moral verdi.

Çorum FK altyapısının gelişimi ve sporcuların performansı hakkında bilgi alan Demirkıran, altyapı çalışmalarının Çorum futbolu için önemine vurgu yaptı. Karakuş ise, futbolun gençler üzerindeki olumlu etkilerini ve gelecekteki sporcu potansiyelini vurguladı.

Gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan bu tür ziyaretlerin devam edeceği belirtildi.