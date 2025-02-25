Çorum’da yetişen başarılı yüzücü Erdoğan Hongül, katıldığı ulusal yarışmalarda şehrini başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Hongül, son olarak geçtiğimiz Pazar günü Konya’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme Yarışlarının Finali’nde Türkiye ikincisi olarak Çorum’a gümüş madalya kazandırdı.

30 dakika süren yarışmada 1.675 metrelik derecesiyle Türkiye 2.’si olan Erdoğan Hongül, geçtiğimiz yıllarda ise Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği İstanbul Kıtalararası Yüzme Yarışması’nda 1 saat 8 dakikalık derecesiyle 6.500 metrelik zorlu parkuru başarıyla tamamlamış ve kıtalararası yüzücü ünvanını 2 kez kazanmıştı.