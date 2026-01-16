Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği sona erdi.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 4 okul katılım sağladı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, Mustafa Kemal Ortaokulu ikinci, 23 Nisan Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Şampiyon olan Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu Çorum Türkiye finalleri gruplarında temsil etmeye hak kazandı.