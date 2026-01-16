Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Masa Tenisi İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Kızlarda 5, erkeklerde ise 7 okulun katıldığı il birinciliğinde toplam 50 öğrenci ter döktü. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu birinci olmayı başarırken, Alaca Ortaokulu ikinci, Osmancık Meliha-Rıfat Gobel Ortaokulu üçüncü, Alaca Fatih Ortaokulu ise dördüncü oldu. Erkeklerde ise birincilik kupası Özel Bahçeşehir Koleji’nin olurken, Özel TED Koleji ikinci, Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncü, İskilip Atatürk Ortaokulu ise dördüncülük kürsüsüne çıktı.

Kategorilerinde bir ve ikinci olan okullar Çorum’u Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı.