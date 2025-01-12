Okullararası Yıldızlar Basketbol İl Birinciliği’nde kızlarda ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu.

Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Kızlarda 2, erkeklerde ise 5 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği müsabakaları TOKİ Spor Salonu’nda oynandı. Son gün oynanan maçların ardından kızlarda Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, 23 Nisan Ortaokulu ise il ikincisi oldu. Erkeklerde ise şampiyonluk kupası Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun olurken, Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu ikinci, Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü, TED Koleji ise dördüncü oldu.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.