Basketbol İl Temsilciliği’nin 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 4 takım katılım sağladı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda Çorum Gelişim Basketbol Kulübü şampiyon olurken, Çorum Belediyespor iinci, Çorum Basketbol Akademi Kulübü üçüncü, Çorum Yıldızları Spor Kulübü ise dördüncülüğü elde etti.

Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık önderliğinde düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.