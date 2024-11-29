Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Büyük Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona erdi. 7 takımın katılımı ile start alan il birinciliğinde önceki gün akşam final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Basketbol Akademi ile Çorum Belediyespor takımları karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk periyodundan itibaren oyun üstünlüğünü elinde tutan Çorum Belediyespor rakibine 31 sayı fark atarak maçı 65-34 kazandı.

Bu sonucun ardından Çorum Belediyespor şampiyon olmayı başarırken, Basketbol Akademi takımı ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI

GELİŞİM BASKETBOL’UN

Basketbol Akademi ile Çorum Belediyespor arasında oynanan final maçı öncesi Gelişim Basketbol ile Merzifon Belediyepsor üçüncülük maçında kozlarını paylaştı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma denk bir mücadeleye sahne oldu. Son saniyeye kadar nefes kesen karşılaşmayı Çorum temsilcisi Gelişim Basketbol 52-50 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Merzifon Belediyespor ise dördüncülük kupasını aldı.