İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekin Caddesi'nde gerçekleştirilen denetim sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hafif ticari aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan şahıs, Elmalı köyü mevkiinde yakalandı.

Polis ekipleri tarafından araçtan indirilen F.A. isimli sürücünün yapılan kontrolde 1.09 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada ise 150 adet mermi ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Sürücüye "alkollü araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve diğer kurallar sebebiyle toplam 79 bin 546 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 10 ay süreyle el konulurken, aracı ise 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı (İHA)