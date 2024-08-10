Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen şahsın işyeri ve aracında yaptığı aramada kaçak içki ve satışa hazır makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, K.K. adlı şahsı hareketlerinden şüphelenerek durdu. Şahsın çelişkili ve şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri, K.K'nin aracı, işyeri ve evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 110 litre kaçak içki ve 5 bin 100 adet satışa hazır makaron ele geçirildi.

Editör: İHA AJANS