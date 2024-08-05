Gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan parkta bir alkollü bir kadın kırdığı alkol şişesi ile kendine zarar verdi.

İhbar üzerine belirtilen yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kollarını camla kesen kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddederek parktan uzaklaştı.

Tedavisini yapan sağlıkçıya “Devletten bu kadar para alıyorsunuz lütfen insanlara sorumluluk duyun tamam mı?” dedi.

Polislere ise kendisini bırakmalarını Çorum’a sahip çıkmalarını söyledi. Alkollü kadın, geçtiğimiz günlerde Rüstem Eren Parkı’nda işlenen cinayeti hatırlatarak, “Çorum’a sahip çıkın 5 yaşındaki çocuğun yanında biri vuruldu. O çocuklara sahip çık bana değil. Parkta o kadar olay oluyor, devlete para lazım tabi” sözleriyle şaşırttı.